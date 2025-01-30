Укрпошта з початку лютого скоротить строки доставки посилок до одного дня, — Ігор Смілянський

Вже з 3 лютого Укрпошта доставлятиме посилки по Україні за один день.

Фото: ligazakon.net

3 лютого Укрпошта завершить перехід до обробки посилок в автоматизованому форматі. Таким чином оператор скоротить строки доставки по Україні до одного дня.

«Уже з наступного понеділка (3 лютого) процес автоматизації буде остаточно завершено і 100% посилок «Укрпошта» оброблятиме на роботизованих лініях. Доставка, як ми й обіцяли, відбуватиметься наступного дня», — заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, в процеси автоматизації сортувальних центрів Укрпошта інвестувала в 2024 році 1 млрд грн власних коштів.

«У 2024 в автоматизацію було інвестовано понад 1 млрд грн власних коштів. Ми витратили їх на придбання обладнання у вітчизняних виробників», – сказав гендиректор поштового оператора.

Раніше Ігор Смілянський повідомив, коли запрацює «Укрпошта банк».

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