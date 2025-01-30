Голлівудський продюсер Вайнштейн просить швидшого суду через проблеми зі здоров’ям

Вайнштейн назвав тюремні умови «середньовічними» і вимагає швидкого суду.

Фото: BBC

Голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн звернувся до суду в Нью-Йорку з проханням пришвидшити повторний розгляд його справи про сексуальні злочини, посилаючись на критичний стан здоров'я.

Як повідомляє BBC, під час засідання в Кримінальному суді Мангеттена суддя призначив початок процесу на 15 квітня. Однак 72-річний Вайнштейн, який з'явився в суді у інвалідному візку, заявив, що може не дожити до цього терміну.

«Я благаю суд перенести дату засідання, щоб ми могли провести цей процес якомога швидше і я міг вибратися з цієї пекельної діри», – сказав він.

Вайнштейн має серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема рак і діабет. У вересні його госпіталізували для операції на серці. Він також поскаржився на жахливі умови утримання у в’язниці на острові Райкерс, назвавши їх «середньовічними».

Суддя пообіцяв розглянути можливість перенесення розгляду справи на раніший термін.

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