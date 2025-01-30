Відтепер військові частини зобов’язані оперативно вносити бійців до реєстру ветеранів

Міноборони вдосконалює процедуру внесення військових до Реєстру ветеранів війни.

Фото: armyinform

Відтепер військові частини, які виконують бойові завдання в зонах бойових дій, мають оперативно вносити відомості про військовослужбовців до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

Як повідомляє Міноборони, відповідні зміни передбачені наказом № 28 від 17 січня, що регламентує подання даних до реєстру. Військові частини мають вносити інформацію не пізніше ніж за п’ять днів від початку бойового розпорядження.

Для цього у підрозділах, які беруть участь у бойових діях, призначатимуться уповноважені особи, відповідальні за реєстрацію військових, що беруть безпосередню участь у відсічі російської агресії.

Окремий порядок передбачений для військових, які проходять службу у структурах Міноборони та відряджені до бойових частин для виконання спеціальних завдань.

Нововведення дозволять автоматично присвоювати військовослужбовцям статус учасника бойових дій, що спростить доступ до соціальних гарантій.

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