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Подделка за 11-20 тысяч гривен — в Тернопольской области разоблачили схему по изготовлению водительских прав

10:06, 31 января 2025
За деньги фигуранты изготовляли удостоверение на право вождения и почтой передавали их клиентам.
Подделка за 11-20 тысяч гривен — в Тернопольской области разоблачили схему по изготовлению водительских прав
Иллюстративное фото
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В Тернопольской области правоохранители разоблачили преступную группу, участники которой наладили механизм масштабного изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений. Подозрение объявлено шестерым фигурантам. Об этом сообщает полиция региона.

Так, за деньги дельцы изготовляли удостоверение на право вождения и почтой передавали их клиентам.

Они рекламировали себя на разных интернет-платформах, а заказы принимали через мессенджеры. Цена подделки в зависимости от категории необходимого удостоверения составляла от 11 до 20 тысяч гривен.

Для получения средств подельники использовали сеть почтовых отделений, где предъявляли поддельные документы с использованием имен реальных людей, но со своими фотографиями.

«Преступная схема работала по четкому графику – партию документов отправляли один раз в неделю. За это время успевали изготовить около 400 подделок. По оперативной информации, прибыль, полученная организованной преступной группой, составляет более 35 миллионов гривен», - рассказали в полиции.

Правоохранители провели у фигурантов около 20 санкционированных обысков в Хмельницкой, Одесской, Львовской и Киевской областях. В ходе мер выявили и изъяли доказательства противоправной деятельности злоумышленников.

В настоящее время организатору незаконного бизнеса и еще пяти его подельникам следователи вручили подозрение за совершение преступления в составе ОПГ по ч. 3 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

За подделку, использование и сбыт документов государственного образца с голографическими защитными элементами участникам организованной преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.

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