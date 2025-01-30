У Києві судитимуть підприємця за розтрату 2 млн гривень на будівництво колумбарної стіни

Підприємець підозрюється в службовій недбалості на Лісовому кладовищі.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На лаві підсудних опиниться підприємець, який здійснював технічний нагляд за будівництвом колумбарної стіни на Лісовому кладовищі в Києві. Слідчі зібрали достатньо доказів службової недбалості фігуранта, що призвела до розтрати двох мільйонів гривень державних коштів. Про це повідомила поліція Києва.

Розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до Деснянського суду міста Києва.

Як з’ясувалося в ході розслідування, у 2019 році директор ритуальної служби та його заступник внесли недостовірні дані про вартість матеріалів до проєктної документації та затвердили акт приймання виконаних робіт, що стало підставою для повної оплати підряднику.

Підприємець, виконуючи функції технічного нагляду, підписав акти виконаних робіт, хоча матеріали не відповідали заявленим характеристикам, і витрати на них були завищені. Внаслідок цього місцевий бюджет зазнав збитків на суму понад два мільйони гривень.

Підприємцю висунуто підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Обвинувальні акти щодо директора та заступника спеціалізованого комунального підприємства КМДА також перебувають на розгляді в суді.

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