Киев выделил 1,5 млрд гривен на строительство противорадиационных укрытий в школах

Киев планирует потратить деньги на завершение строительства укрытий в учебных заведениях.

Фото: ukrinform

Киев принял решение о дополнительном финансировании строительства сооружений двойного назначения с противорадиационными укрытиями для учебных заведений столицы на сумму 1,5 миллиарда гривен. Изменения были внесены в Программу экономического и социального развития города Киева на 2024-2026 годы.

Как отметила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник, на 2025 год уже было предусмотрено 391,1 миллиона гривен для строительства укрытий, однако дополнительные средства в этом году позволят завершить работы на ряде объектов.

Всего на капитальные ремонты укрытий в 2025 году запланировано 831,6 миллиона гривен. Из них 570,9 миллиона гривен пойдут на укрытия в учебных заведениях, 209,5 миллиона гривен - на объекты жилищно-коммунального хозяйства, а еще 51,2 миллиона - на другие социальные объекты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.