В Украине усилили ответственность за закрытые укрытия – что предусматривает новая статья УКУ

Закон обязывает ответственных лиц обеспечивать надлежащее состояние защитных сооружений и круглосуточный доступ к ним.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4200-IX об ответственности за нарушение требований содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Он предусматривает усиление ответственности должностных лиц за неустроенные или закрытые укрытия. В частности, закон вводит административную и уголовную ответственность за нарушения. Новая статья 175-3 КУоАП предусматривает штраф от 3 400 грн до 8 500 грн за нарушение требований к содержанию и эксплуатации укрытий. Повторное нарушение в течение года приведет к штрафу от 8 500 грн до 17 000 грн.

По словам главы парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, закон обязывает ответственных лиц обеспечивать надлежащее состояние защитных сооружений и круглосуточный доступ к ним.

Шуляк подчеркнула, что административная ответственность также предусмотрена и за создание препятствий для проверок состояния укрытий (обновлено ст. 185-14 КУоАП). Виновным грозит штраф от 6 800 грн до 13 600 грн, а за повторное нарушение в течение года – 8 500 - 17 000 грн.

Если же нарушения в сфере работы защитных сооружений гражданской защиты привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям, для виновных наступает уголовная ответственность. Новая статья 270-2 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

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