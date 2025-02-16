Володимир Зеленський прибув із візитом до Об’єднаних Арабських Еміратів

За словами Президента, пріорітет візиту — повернення з полону українців.

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Ввечері 16 лютого Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів.

«Офіційний візит разом із першою леді до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону.

А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма», — зазначив Глава держави.

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