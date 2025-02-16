Владимир Зеленский прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты

По словам Президента, приоритет визита - возвращение из плена украинцев.

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Вечером 16 февраля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Объединенные Арабские Эмираты.

«Официальный визит вместе с первой леди в Объединенные Арабские Эмираты.

Приоритет – чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена.

А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа», – отметил Глава государства.

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