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Владимир Зеленский прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты

21:37, 16 февраля 2025
По словам Президента, приоритет визита - возвращение из плена украинцев.
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты
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Вечером 16 февраля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Объединенные Арабские Эмираты.

«Официальный визит вместе с первой леди в Объединенные Арабские Эмираты.

Приоритет – чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена.

А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа», – отметил Глава государства.

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Владимир Зеленский

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