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Кир Стармер заявил, что Британия готова развернуть войска в Украине для обеспечения мирного соглашения

08:12, 17 февраля 2025
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что любая роль в содействии гарантиям безопасности Украины помогает обеспечить безопасность Европы и Британии.
Кир Стармер заявил, что Британия готова развернуть войска в Украине для обеспечения мирного соглашения
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Великобритания готова развернуть британские войска в Украине, чтобы помочь обеспечить выполнение потенциального мирного соглашения, которое прекратит боевые действия. Об этом написал британский премьер-министр Кир Стармер в статье от 16 февраля в Daily Telegraph.

Он подчеркнул, что не принял это решение «легко», но считает, что такая миссия может помочь обеспечить безопасность Британии и всего европейского континента.

«Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины. Это включает дальнейшую поддержку украинских военных, на которую Британия уже выделяет 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, по крайней мере, до 2030 года», – написал он.

По его словам, это также означает готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения войск на местах, если это необходимо.

«Я не говорю это просто. Я очень глубоко чувствую ответственность, связанную с потенциальной угрозой британским военным», – добавил Стармер.

Также он добавил, что любая роль в содействии гарантиям безопасности Украины помогает обеспечить безопасность Европы и Британии.

«Конец этой войны, когда она наступит, не может просто стать временной паузой перед тем, как Путин снова атакует», – подчеркнул британский премьер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что обсуждение возможного размещения миротворческих сил в Украине пока неуместно. По его мнению, первоочередными должны быть прекращение огня и переговоры.

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Украина война Великобритания

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