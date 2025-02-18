Кір Стармер заявив про важливість участі США у стримуванні РФ від повторного нападу на Україну

Премʼєр-міністр Великої Британії заявив про важливість участі США у майбутніх гарантіях безпеки для України.

Джерело фото: WPA Pool/Getty Images

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Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер повторив свою готовність розглянути можливість розміщення британських військ в Україні, якщо буде укладено мирну угоду, але підкреслив, що це має відбутись за підтримки США. Його цитує Sky News.

«Гарантія безпеки США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну», - сказав прем'єр-міністр в Парижі 17 лютого.

Британський премʼєр підтвердив, що наступного тижня поїде до Вашингтона й зустрінеться з президента США Дональдом Трампом, щоб «обговорити те, що ми вважаємо ключовими елементами міцного миру».

Стармер також анонсував переговори з Президентом України Володимиром Зеленським «найближчими днями» та висловив сподівання на додаткові переговори з європейськими союзниками, коли повернеться зі США.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що будь-яка роль у сприянні гарантіям безпеки України допомагає гарантувати безпеку Європи і Британії.

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