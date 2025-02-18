Кир Стармер заявил о важности участия США в сдерживании РФ от повторного нападения на Украину

Премьер-министр Великобритании заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины.

Источник фото: WPA Pool/Getty Images

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер повторил свою готовность рассмотреть возможность размещения британских войск в Украине, если будет заключено мирное соглашение, но подчеркнул, что это должно произойти при поддержке США. Его цитирует Sky News.

«Гарантия безопасности США является единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину», - сказал премьер-министр в Париже 17 февраля.

Британский премьер подтвердил, что на следующей неделе поедет в Вашингтон и встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы «обсудить то, что мы считаем ключевыми элементами крепкого мира».

Стармер также анонсировал переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским «в ближайшие дни» и выразил надежду на дополнительные переговоры с европейскими союзниками, когда вернется из США.

Раньше Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что любая роль в содействии гарантиям безопасности Украины помогает обеспечить безопасность Европы и Британии.

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