Практика судов
  1. В мире

Кир Стармер заявил о важности участия США в сдерживании РФ от повторного нападения на Украину

11:11, 18 февраля 2025
Премьер-министр Великобритании заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины.
Кир Стармер заявил о важности участия США в сдерживании РФ от повторного нападения на Украину
Источник фото: WPA Pool/Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер повторил свою готовность рассмотреть возможность размещения британских войск в Украине, если будет заключено мирное соглашение, но подчеркнул, что это должно произойти при поддержке США. Его цитирует Sky News.

«Гарантия безопасности США является единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину», - сказал премьер-министр в Париже 17 февраля.

Британский премьер подтвердил, что на следующей неделе поедет в Вашингтон и встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы «обсудить то, что мы считаем ключевыми элементами крепкого мира».

Стармер также анонсировал переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским «в ближайшие дни» и выразил надежду на дополнительные переговоры с европейскими союзниками, когда вернется из США.

Раньше Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что любая роль в содействии гарантиям безопасности Украины помогает обеспечить безопасность Европы и Британии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США война Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто сможет стать судьями Конституционного Суда по квоте Верховной Рады и Президента – финальный список

Всего на должности судей Конституционного Суда Украины есть 10 претендентов.

Европейские лидеры на саммите в Париже не смогли договориться об отправке миротворческих войск – Politico

Европейские лидеры не высказывали новых общих идей, спорили об отправке войск в Украину и снова говорили о банальности о помощи Украине и увеличении расходов на оборону – Politico.

Лицо не имеет права на применение нового показателя средней зарплаты при переходе на пенсию по возрасту на общих основаниях после назначения пенсии на льготных условиях – Верховный Суд

Переход на пенсию по возрасту после назначения пенсии на льготных условиях – позиция Верховного Суда.

Привлечение к админответственности возможно только при наличии вины лица в совершении админправонарушения, подтвержденной надлежащими доказательствами – апелляционный суд отменил постановление ТЦК

ТЦК подал суду выписку из системы «Оберег» в отношении истца, где от руки написано «данные не обновлены».

Сколько Украина может получить за создание нового специализированного админсуда от европейских партнеров

При выполнении ряда шагов, среди которых создание нового специализированного админсуда, Украина может получить от европейских партнеров 2,35 млрд евро кредита и 300 млн евро гранта, но если требование не будет выполнено, у партнеров могут возникнуть вопросы по потраченным средствам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області