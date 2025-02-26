У Києві чоловік зробив теплицю для коноплі і сам себе спалив – фото

Кімнату в квартирі обладнали системою вентиляції та освітлення та вирощували там нарковмісні рослини, а пар від теплиці сусіди помилково прийняли за дим від загорання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліція приїхала до 51-річного «фермера» на виклик про пожежу, а натомість правоохоронці виявили в квартирі теплицю з коноплею. Про це повідомили у поліції столиці.

Як вказується, кімнату орендованого житла обладнали системою вентиляції та освітлення, й вирощували там нарковмісні рослини. Під час обшуку правоохоронці вилучили аж 18 кущів конопель півтора метри заввишки та близько 500 грам канабісу.

Почалося все з того, що днями до столичної поліції надійшов виклик про пожежу в одній з квартир багатоповерхового будинку у Дніпровському районі. Прибувши на місце події, до правоохоронців та працівників ДСНС звернулись стурбовані мешканці, які повідомили про задимлення на балконі квартири на другому поверсі.

Пожежники відчинили двері до помешкання, однак замість загорання на місці виявили теплицю для вирощування конопель. Як з’ясувалось у подальшому, вказане приміщення орендує 51-річний місцевий мешканець. Кімнату обладнали системою вентиляції та освітлення та вирощували там нарковмісні рослини, а пар від теплиці сусіди помилково прийняли за дим від загорання.

Орендатора житла затримали у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України – незаконне вирощування конопель, та за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення та зберігання наркотичних речовин без мети збуту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.