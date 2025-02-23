200 швейцарских миротворцев могут прибыть в Украину, но есть нюанс

Швейцария может направить 200 миротворцев в Украину, если между Киевом и Москвой будет достигнуто перемирие. Об этом заявил глава вооруженных сил Швейцарии Томас Зюссли в интервью Blick.
По его словам, необходимо различать принуждение к миру и миротворчество. Швейцария не участвует в принудительном обеспечении мира с оружием, но готова помочь в его поддержании, если Украина, Россия и ООН согласятся на миротворческую миссию.
Зюссли уточнил, что Швейцария могла бы предоставить 200 солдат на 9-12 месяцев, как это было в Косово, где швейцарцы служат в составе контингента НАТО. При этом оружие может применяться только для самообороны.
В то же время он отметил, что пока перемирия нет, как и запроса от ООН, поэтому вопрос остается гипотетическим.
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