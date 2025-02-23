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В Бразилии город уходит под землю, власти объявили чрезвычайное положение – фото и видео пропасти

14:20, 23 февраля 2025
В Бразилии из-за пропасти под угрозой более тысячи жителей.
В Бразилии город уходит под землю, власти объявили чрезвычайное положение – фото и видео пропасти
Фото: The Guardian
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В бразильском городе Буритикупу, штат Мараньян, из-за сильных дождей и песчаных почв образовались огромные пропасти, которые угрожают 1200 жителям. Дома продолжают разрушаться, а ситуация ухудшается из-за вырубки лесов. Об этом пишет The Guardian.

Местные власти объявили чрезвычайное положение, поскольку проблема, длящаяся десятилетиями, значительно обострилась за последние месяцы. Оползни и эрозия почвы - известные в Бразилии как «voçoroca» - опасны для сотен домов, а муниципалитет не имеет ресурсов для ее решения.

По словам географа Марселино Фариаса, дожди и неправильное строительство только ускоряют катастрофу. Жители опасаются новых обвалов, а чиновники признают, что ситуация требует масштабных решений, которых пока нет.

Фото: Reuters

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Бразилия

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