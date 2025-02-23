У Бразилії місто йде під землю, влада оголосила надзвичайний стан – фото та відео прірви

У Бразилії через провалля під загрозою понад тисяча жителів.

Фото: Reuters

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У бразильському місті Бурітікупу, штат Мараньян, через сильні дощі та піщані ґрунти утворилися величезні провалля, які загрожують 1200 жителям. Будинки продовжують руйнуватися, а ситуація погіршується через вирубку лісів. Про це пише The Guardian.

Місцева влада оголосила надзвичайний стан, оскільки проблема, що триває десятиліттями, значно загострилася за останні місяці. Зсуви та ерозія ґрунту – відомі в Бразилії як «voçoroca» – небезпечні для сотень будинків, а муніципалітет не має ресурсів для її вирішення.

За словами географа Марселіно Фаріаса, дощі та неправильне будівництво лише прискорюють катастрофу. Жителі побоюються нових обвалів, а чиновники визнають, що ситуація вимагає масштабних рішень, яких поки що немає.

Фото: Reuters

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