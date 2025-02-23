Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

У Бразилії місто йде під землю, влада оголосила надзвичайний стан – фото та відео прірви

14:20, 23 лютого 2025
У Бразилії через провалля під загрозою понад тисяча жителів.
У Бразилії місто йде під землю, влада оголосила надзвичайний стан – фото та відео прірви
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У бразильському місті Бурітікупу, штат Мараньян, через сильні дощі та піщані ґрунти утворилися величезні провалля, які загрожують 1200 жителям. Будинки продовжують руйнуватися, а ситуація погіршується через вирубку лісів. Про це пише The Guardian.

Місцева влада оголосила надзвичайний стан, оскільки проблема, що триває десятиліттями, значно загострилася за останні місяці. Зсуви та ерозія ґрунту – відомі в Бразилії як «voçoroca» – небезпечні для сотень будинків, а муніципалітет не має ресурсів для її вирішення.

За словами географа Марселіно Фаріаса, дощі та неправильне будівництво лише прискорюють катастрофу. Жителі побоюються нових обвалів, а чиновники визнають, що ситуація вимагає масштабних рішень, яких поки що немає.

Фото: Reuters

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Бразилія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада підтримала зміни до закону про страхування цивільно-правової відповідальності власників авто щодо компенсації витрат учасників бойових дій

Також законопроект передбачає, що учасників бойових дій тимчасово звільнять від обов’язку мати договір обов’язкового страхування авто.

Верховна Рада проголосувала за заяву, що вибори мають відбутися після завершення війни, а сьогодні їх організувати неможливо

У прийнятій постанові Верховна Рада констатує, що воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією.

Народний депутат Ірина Кормишкіна склала депутатські повноваження

Верховна Рада підтримала постанову про припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної – перед цим їй аплодували.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про скасування Житлового кодексу, який передбачає нові підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

Суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення дистанційного судового провадження вирішувати питання про форму судового засідання – Верховний Суд

Верховний Суд не вбачає істотного порушення вимог кримінального процесуального закону через проведення судового засідання в апеляційному суді у режимі відеоконференції усупереч бажання засудженого брати особисту участь у судовому засіданні.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду