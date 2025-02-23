У застосунку Резерв+ стався збій – Міноборони

Через технічний збій можливі труднощі з оновленням документів.

Фото: suspilne.media

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України повідомило про тимчасові технічні труднощі в роботі застосунку «Резерв+» через нестабільний доступ до системи «Трембіта», яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами.

Через це можуть виникати проблеми з оновленням документів у застосунку. Водночас усі раніше видані документи залишаються дійсними, тому користувачам рекомендують зберегти PDF-версію електронного військового документа на смартфоні.

Технічна команда вже працює над усуненням збою, і найближчим часом система буде відновлена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.