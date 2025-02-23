У застосунку Резерв+ стався збій – Міноборони

Міністерство оборони України повідомило про тимчасові технічні труднощі в роботі застосунку «Резерв+» через нестабільний доступ до системи «Трембіта», яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами.
Через це можуть виникати проблеми з оновленням документів у застосунку. Водночас усі раніше видані документи залишаються дійсними, тому користувачам рекомендують зберегти PDF-версію електронного військового документа на смартфоні.
Технічна команда вже працює над усуненням збою, і найближчим часом система буде відновлена.
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