В приложении Резерв+ произошел сбой – Минобороны

Из-за технического сбоя возможны трудности с обновлением документов.

Фото: suspilne.media

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Министерство обороны Украины сообщило о временных технических трудностях в работе приложения «Резерв+» из-за нестабильного доступа к системе «Трембита», которая обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами.

Из-за этого могут возникать проблемы с обновлением документов в приложении. В то же время все ранее выданные документы остаются действительными, поэтому пользователям рекомендуют сохранить PDF-версию электронного военного документа на смартфоне.

Техническая команда уже работает над устранением сбоя, и в ближайшее время система будет восстановлена.

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