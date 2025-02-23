Польша должна вернуть ЕС 91 млн евро из-за скандала с закупкой генераторов для Украины

Европейское управление по вопросам предотвращения мошенничества до 2026 года подготовит юридическое решение по возврату средств.

Фото: rmf24.pl

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Европейская комиссия требует от Польши возврата 91 миллиона евро, которые были выделены на закупку генераторов для Украины при предыдущей власти партии «Право и справедливость». Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на ответ Еврокомиссии.

Еврокомиссия проведет оценку проекта закупки генераторов, который Польша должна была реализовать в 2023 году. На основе выводов Европейского управления по вопросам предотвращения мошенничества (OLAF) в 2026 году будет подготовлено юридическое решение о возврате средств.

После завершения расследования Еврокомиссия установит график выплат. Сумма возмещения не будет превышать 91 миллион евро - именно столько получила Польша в рамках соглашения с ЕС. Еще 22 миллиона евро не были перечислены.

Скандал с закупкой генераторов связан с бывшим руководителем Государственного агентства стратегических резервов Польши Михалом Кучмеровским. Польское следствие установило, что он способствовал заключению контракта с ивент-агентством, которое ранее сотрудничало с «Правом и справедливостью».

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