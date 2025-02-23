Польща має повернути ЄС 91 млн євро через скандал із закупівлею генераторів для України

Європейське управління з питань запобігання шахрайству до 2026 року підготує юридичне рішення щодо повернення коштів.

Фото: rmf24.pl

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Європейська комісія вимагає від Польщі повернення 91 мільйона євро, які були виділені на закупівлю генераторів для України за попередньої влади партії «Право і справедливість». Про це повідомляє RMF FM із посиланням на відповідь Єврокомісії.

Єврокомісія проведе оцінку проєкту закупівлі генераторів, який Польща мала реалізувати у 2023 році. На основі висновків Європейського управління з питань запобігання шахрайству (OLAF) у 2026 році буде підготовлено юридичне рішення щодо повернення коштів.

Після завершення розслідування Єврокомісія встановить графік виплат. Сума відшкодування не перевищуватиме 91 мільйон євро – саме стільки отримала Польща в межах угоди з ЄС. Ще 22 мільйони євро не були перераховані.

Скандал із закупівлею генераторів пов’язаний із колишнім керівником Державного агентства стратегічних резервів Польщі Міхалом Кучмеровським. Польське слідство встановило, що він сприяв укладенню контракту з івент-агентством, яке раніше співпрацювало з «Правом і справедливістю».

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