Макрон і Стармер представлять Трампу план про розміщення 30 тисяч миротворців в Україні

Велика Британія і Франція розробляють план розгортання до 30 тисяч європейських миротворців в Україні.

Джерело фото: Ludovic Marin/Agence France-Presse/Getty Images

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Британія та Франція розробляють план про розміщення в Україні 30 000 миротворців у разі укладання РФ та Україною угоди про припинення вогню, пише газета The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на неназваних посадових осіб із ЄС.

Реалізація цього плану залежить від того, чи вдасться союзникам переконати президента США Дональда Трампа забезпечити обмежену участь своєї країни у цій місії, зазначив співрозмовник журналістів.

Британські посадовці вважають, що американська участь виконала б роль «захисту» і таким чином захистить європейські війська в Україні, якщо вони наразяться на небезпеку з боку Росії і втримають Росію від порушення будь-якого припинення вогню.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що будь-яка роль у сприянні гарантіям безпеки України допомагає гарантувати безпеку Європи і Британії. Також він заявив про важливість участі США у стримуванні РФ від повторного нападу на Україну.

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