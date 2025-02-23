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Макрон и Стармер представят Трампу план о размещении 30 тысяч миротворцев в Украине

13:33, 23 февраля 2025
Великобритания и Франция разрабатывают план развертывания до 30 тысяч европейских миротворцев в Украине.
Макрон и Стармер представят Трампу план о размещении 30 тысяч миротворцев в Украине
Источник фото: Ludovic Marin/Agence France-Presse/Getty Images
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Британия и Франция разрабатывают план о размещении в Украине 30 000 миротворцев в случае заключения РФ и Украиной сделки о прекращении огня, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных должностных лиц из ЕС.

Реализация этого плана зависит о того, удастся ли союзникам убедить президента США Дональда Трампа обеспечить ограниченное участие своей страны в этой миссии, указал собеседник журналистов.

Британские должностные лица считают, что американское участие выполнило бы роль «защиты» и таким образом защитит европейские войска в Украине, если они подвергнутся опасности со стороны России и удержат Россию от нарушения какого-либо прекращения огня.

Раньше Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что любая роль в содействии гарантиям безопасности Украины помогает обеспечить безопасность Европы и Британии. Также он заявил о важности участия США в сдерживании РФ от повторного нападения на Украину.

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ЕС Украина Дональд Трамп война Франция Эмманюэль Макрон Великобритания

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