Великобритания намерена объявить крупнейший пакет санкций против РФ

О санкциях официально объявят 24 февраля.

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В понедельник, 24 февраля, Великобритания объявит о введении санкций против России, которые будут направлены на уменьшение доходов Москвы. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми, новые меры станут «самым большим пакетом» против России с первых дней войны.

«Это критический момент в истории Украины, Британии и всей Европы», - сказал Лемми. «Именно поэтому пора для Европы удвоить нашу поддержку Украины в стремлении мира через силу».

Западные страны и их союзники ввели несколько раундов санкций против России, включая ее нефтяную отрасль, как способ ограничить поступление нефтедолларов в казну Кремля, а вместе с ним и финансирование войны в Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил поддержку Украины во время разговора с Президентом Владимиром Зеленским, подчеркнув, что Киев должен быть центральным в процессе мирных переговоров.

Стармер также планирует провести «важные дискуссии» с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Вашингтон на этой неделе.

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