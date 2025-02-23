Практика судів
  1. У світі

Велика Британія має намір оголосити найбільший пакет санкцій проти РФ

13:06, 23 лютого 2025
Про санкції офіційно оголосять 24 лютого.
Велика Британія має намір оголосити найбільший пакет санкцій проти РФ
Джерело фото: somemeans / stock.adobe.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 24 лютого, Велика Британія оголосить про запровадження санкцій проти Росії, які будуть спрямовані на зменшення доходів Москви. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі, нові заходи стануть «найбільшим пакетом» проти Росії з перших днів війни.

«Це критичний момент в історії України, Британії та всієї Європи», — сказав Леммі. «Саме тому настав час для Європи подвоїти нашу підтримку України в прагненні миру через силу».

Західні країни та їхні союзники запровадили кілька раундів санкцій проти Росії, включно з її нафтовою галуззю, як спосіб обмежити надходження нафтодоларів у скарбницю Кремля, а разом з ним і фінансування війни в Україні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив підтримку України під час розмови з Президента Володимиром Зеленським, підкресливши, що Київ має бути центральним у процесі мирних переговорів.

Стармер також планує провести «важливі дискусії» з президентом США Дональдом Трампом під час свого візиту до Вашингтона цього тижня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

санкції війна Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада проголосувала за заяву, що вибори мають відбутися після завершення війни, а сьогодні їх організувати неможливо

У прийнятій постанові Верховна Рада констатує, що воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією.

Народний депутат Ірина Кормишкіна склала депутатські повноваження

Верховна Рада підтримала постанову про припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної – перед цим їй аплодували.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про скасування Житлового кодексу, який передбачає нові підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

Суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення дистанційного судового провадження вирішувати питання про форму судового засідання – Верховний Суд

Верховний Суд не вбачає істотного порушення вимог кримінального процесуального закону через проведення судового засідання в апеляційному суді у режимі відеоконференції усупереч бажання засудженого брати особисту участь у судовому засіданні.

Комітет рекомендував Раді схвалити зміни до Земельного, Виборчого та інших кодексів стосовно адміністративно-територіального устрою

Законопроект передбачає внесення змін до 6 кодексів, зокрема, Виборчого кодексу, Земельного кодексу, Кодексу про надра, і 66 законів, зокрема про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку та про регулювання містобудівної діяльності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду