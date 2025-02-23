Велика Британія має намір оголосити найбільший пакет санкцій проти РФ

Про санкції офіційно оголосять 24 лютого.

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У понеділок, 24 лютого, Велика Британія оголосить про запровадження санкцій проти Росії, які будуть спрямовані на зменшення доходів Москви. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі, нові заходи стануть «найбільшим пакетом» проти Росії з перших днів війни.

«Це критичний момент в історії України, Британії та всієї Європи», — сказав Леммі. «Саме тому настав час для Європи подвоїти нашу підтримку України в прагненні миру через силу».

Західні країни та їхні союзники запровадили кілька раундів санкцій проти Росії, включно з її нафтовою галуззю, як спосіб обмежити надходження нафтодоларів у скарбницю Кремля, а разом з ним і фінансування війни в Україні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив підтримку України під час розмови з Президента Володимиром Зеленським, підкресливши, що Київ має бути центральним у процесі мирних переговорів.

Стармер також планує провести «важливі дискусії» з президентом США Дональдом Трампом під час свого візиту до Вашингтона цього тижня.

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