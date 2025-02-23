ДСНС не виявила нових осередків тління на ЧАЕС – що з радіаційним фоном

Верхолази та рятувальники ДСНС перебувають у готовності до виконання робіт у разі потреби.

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На об’єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС станом на сьогодні нових осередків тління не виявили. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили 23 лютого у звіти про наслідки російського удару по об’єкту ЧАЕС.

«Станом на 23 лютого нових осередків тління не виявлено. Моніторинг ситуації триває за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів. Верхолази та рятувальники ДСНС перебувають у готовності до виконання робіт у разі потреби», - вказали там.

Наголошується, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС у межах норми, загрози для населення немає.

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