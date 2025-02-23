ГСЧС не обнаружила новых очагов тления на ЧАЭС – что с радиационным фоном

Верхолазы и спасатели ГСЧС находятся в готовности к выполнению работ в случае необходимости.

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На объекте «Укрытие» Чернобыльской АЭС по состоянию на сегодняшний день новых очагов тления не обнаружили. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила 23 февраля в отчеты о последствиях российского удара по объекту ЧАЭС.

«По состоянию на 23 февраля новых очагов тления не обнаружено. Мониторинг ситуации продолжается с помощью дронов с тепловизорами и ручных тепловизоров. Верхолазы и спасатели ГСЧС находятся в готовности к выполнению работ в случае необходимости», - указали там.

Отмечается, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС в пределах нормы, угрозы для населения нет.

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