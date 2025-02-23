Верховный Суд высказался по поводу уважительности причин отсутствия на работе из-за введения военного положения

Истица просила суд признать незаконным и отменить приказ ответчика об ее увольнении.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда высказал правовую позицию по рассмотрению споров, возникающих из трудовых правоотношений. В постановлении КГС ВС от 27 ноября 2024 года по делу № 552/7015/22 суд высказался по поводу уважительности причин отсутствия на работе из-за введения в Украине военного положения.

У цій справі позивачка просила суд визнати незаконним і скасувати наказ відповідача про її звільнення за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, поновити її на роботі, стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу та відшкодувати моральну шкоду.

Свою відсутність на роботі позивачка не заперечувала, проте вважала, що була відсутня на роботі з поважних причин – через збройну агресію рф проти України, пов’язану із цим небезпеку в м. Харкові та неможливість вчасно прибути до місця роботи із-за кордону.

Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, відмовив у задоволенні позову, вказуючи на те, що сама по собі обставина введення в Україні воєнного стану не може бути оцінена як поважна причина відсутності позивачки на роботі, оскільки немає обставин індивідуального впливу воєнного стану на факт відсутності позивачки на роботі.

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про законність звільнення позивачки за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, зауваживши, що рішення позивачки як працівниці підприємства перебувати поза межами України в більш безпечному місці є безумовним її правом, але не спростовує факту прогулу, оскільки немає обставин індивідуального впливу воєнного стану на факт її відсутності на роботі.

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