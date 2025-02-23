Встреча РФ и США в Эр-Рияде 25 февраля не запланирована – что известно

Хотя перед этим российская сторона утверждала, что встреча состоится в третьей стране в ближайшие две недели.

Источник фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

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Как ранее стало известно, в СМИ заявили, что президент США Дональд Трамп якобы анонсировал встречу с российскими дипломатами. В заявлении, распространенном в СМИ, говорилось, что Трамп якобы сказал, что переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди 25 февраля, через неделю после того, как 18 февраля там же начались переговоры делегаций США и России.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что встреча с российской делегацией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди – это первоначальный контакт, который поможет определить готовность Москвы к переговорам.

Впоследствии в соцсетях распространили информацию, что никакая встреча РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед этим 22 феврала заявлял, что высокопоставленные чиновники из госдепартамента США и российского МИД проведут новую встречу в конце февраля или начале марта, пишет NV.

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