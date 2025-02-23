Илон Маск требует отчеты о работе от федеральных служащих США иначе – отставка

По словам Маска, отсутствие ответа будет расценено как отставка.

Источник фото: BLOOMBERG

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Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск ожидает от федеральных служащих США отчеты о проделанной работе до вечера 24 февраля. Если они этого не сделают, их могут уволить. Об этом он написал на своей странице в X.

«Все федеральные работники вскоре получат электронное письмо с просьбой описать, что они сделали на прошлой неделе. Отсутствие ответа будет расценено как отставка», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск официально работает при Президенте США Дональде Трампе как специальный государственный служащий.

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