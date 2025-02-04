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Илон Маск имеет официальный статус специального государственного служащего – CNN

13:06, 4 февраля 2025
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Илон Маск напрямую не имеет контроля над платежной системой США, но его команда DOGE с помощью доступа сможет проанализировать платежи.
Илон Маск имеет официальный статус специального государственного служащего – CNN
Источник фото: Getty Images
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Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск официально работает при Президенте США Дональде Трампе как специальный государственный служащий. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова представителя Белого дома.

Такое обозначение означает, что Маск не является волонтером, но также не является штатным федеральным служащим.

Согласно определению Министерства юстиции США, специальным государственным служащим является «кто-либо, кто работает или должен работать на правительство в течение 130 дней или менее в течение периода в 365 дней». Маску не платят, сообщило CNN лицо, знакомое с его работой.

Вместе с тем, как сообщает Politico, министр финансов США Скотт Бессент приватно заверил законодателей-республиканцев, что Илон Маск и его команда не контролируют чувствительную правительственную платежную систему, управляющую потоком триллионов долларов в виде платежей.

Законодатели-республиканцы отвергли критику со стороны демократов о том, что Маск и его команда могут злоупотреблять доступом к системе.

Как отметили законодатели, команде важно видеть реальные платежи, ведь бюрократы могут специально дезинформировать о реальном положении дел.

Бессент подписал план предоставления доступа «только для чтения» к платежной системе команде под руководством Тома Краузе, генерального директора Cloud Software Group, который сейчас работает в Министерстве финансов и выполняет функции связи с командой DOGE Маска, которая работает вне цифровой службы США.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее отстранили высокопоставленного чиновника Минфина США Дэвида Лебрика, пытавшегося помешать предоставлению доступа к данным о платежах на триллионы долларов, следовавших через систему. Затем он вышел в отставку.

Автор: Наталя Мамченко

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США госслужащие Илон Маск

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