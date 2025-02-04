Ілон Маск має офіційний статус спеціального державного службовця – CNN

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Ілон Маск безпосередньо не має контролю над платіжною системою США, але його команда DOGE за допомогою доступу зможе проаналізувати платежі.

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Очільник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск офіційно працює при Президенті США Дональді Трампі як спеціальний державний службовець. Про це повідомляє CNN з посиланням на слова представника Білого дому.

Таке позначення означає, що Маск не є волонтером, але також не є штатним федеральним службовцем.

Відповідно до визначення Міністерства юстиції США, спеціальним державним службовцем є «будь-хто, хто працює або має працювати на уряд протягом 130 днів або менше протягом періоду у 365 днів». Маску не платять, повідомила CNN особа, знайома з його роботою.

Разом з тим, як повідомляє Politico, міністр фінансів США Скотт Бессент приватно запевнив законодавців-республіканців, що Ілон Маск і його команда не контролюють чутливу урядову платіжну систему, яка керує потоком трильйонів доларів у вигляді платежів.

Законодавці-республіканці відкинули критику з боку демократів про те, що Маск і його команда можуть зловживати доступом до системи.

Як зазначили законодавці, команді важливо бачити реальні платежі, адже бюрократи можуть спеціально дезінформувати щодо реального стану справ.

Зазначається, що Бессент підписав план надання доступу «тільки для читання» до платіжної системи команді під керівництвом Тома Краузе, генерального директора Cloud Software Group, який зараз працює в Міністерстві фінансів і виконує функції зв’язку з командою DOGE Маска, яка працює поза цифровою службою США.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», раніше відсторонили високопоставленого чиновника Мінфіну США Девіда Лебріка, який намагався завадити наданню доступу до даних про платежі на трильйони доларів, що йшли через систему. Потім він вийшов у відставку.

Автор: Наталя Мамченко

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