В Украине отменили 281 решение МСЭК относительно должностных лиц госорганов

Для проверки сформирован перечень из 2636 дел должностных лиц из более 70 государственных органов.

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В Украине отменили 281 решение Медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности должностным лицам государственных органов. Как указали в Минздраве, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Отмечается, что Минздрав вместе с правоохранителями проверяют решения МСЭК. Для проверки сформирован перечень из 2 636 дел должностных лиц из более 70 государственных органов.

В настоящее время специалисты уже проработали 1 359 дел должностных лиц: 281 принятое ранее решение МСЭК отменено, в 232 случаях изменена группа инвалидности или срок решения, еще почти 500 человек вызвано на осмотр.

«Перечень лиц, дела которых нужно пересмотреть, постоянно увеличивается, как только поступают дополнительные данные от правоохранителей. Проверки продолжаются», – подчеркнул глава Минздрава.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработала цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

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