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Фридрих Мерц в шаге от должности канцлера – Германия выбирает новый Бундестаг

11:14, 23 февраля 2025
Блоку ХДС/ХСС на досрочных выборах прогнозируют около 30% голосов, за ними следует АдГ во главе с Алисой Вайдель.
Фридрих Мерц в шаге от должности канцлера – Германия выбирает новый Бундестаг
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В воскресенье, 23 февраля в Германии начались досрочные парламентские выборы. Согласно данным опросов, среди участвующих в них партий четыре точно преодолеют пятипроцентный барьер и пройдут в новый состав Бундестага. За христианских демократов (ХДС/ХСС) готовы проголосовать 29-30% избирателей, ультраправая Альтернатива для Германии (АдГ) набирает 20-21%, социал-демократы (СДПГ) могут рассчитывать на 15-16%, а Зеленые — на 13%. Абсолютного большинства нет ни у одной из политических сил — в таком случае канцлером, как правило, становится глава партии, набравшей наибольшее количество голосов и лидирующей в правительственной коалиции.

Согласно опросам, больше всего шансов стать новым канцлером имеет Фридрих Мерц. Он –председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры от блока консерваторов ХДС/ХСС.

Шансы нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца сохранить должность призрачные — в лучшем случае сможет войти в коалицию на правах младшего партнера.

По итогам воскресных выборов второй партией страны станет, скорее всего, АдГ (Альтернатива для Германии). Кандидатом в канцлеры от АдГ является 45-летняя Алиса Вайдель.

Всего в выборах участвуют 29 политических партий.

В стране около 59,2 млн избирателей. Из них 24,9 млн (42%) – старше 60 лет. Около 2,3 млн избирателей (3,9%) – достигшие 18 лет молодые люди, впервые получившие право голоса на федеральных выборах.

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Германия выборы

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