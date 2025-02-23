Фридрих Мерц в шаге от должности канцлера – Германия выбирает новый Бундестаг

Блоку ХДС/ХСС на досрочных выборах прогнозируют около 30% голосов, за ними следует АдГ во главе с Алисой Вайдель.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 23 февраля в Германии начались досрочные парламентские выборы. Согласно данным опросов, среди участвующих в них партий четыре точно преодолеют пятипроцентный барьер и пройдут в новый состав Бундестага. За христианских демократов (ХДС/ХСС) готовы проголосовать 29-30% избирателей, ультраправая Альтернатива для Германии (АдГ) набирает 20-21%, социал-демократы (СДПГ) могут рассчитывать на 15-16%, а Зеленые — на 13%. Абсолютного большинства нет ни у одной из политических сил — в таком случае канцлером, как правило, становится глава партии, набравшей наибольшее количество голосов и лидирующей в правительственной коалиции.

Согласно опросам, больше всего шансов стать новым канцлером имеет Фридрих Мерц. Он –председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры от блока консерваторов ХДС/ХСС.

Шансы нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца сохранить должность призрачные — в лучшем случае сможет войти в коалицию на правах младшего партнера.

По итогам воскресных выборов второй партией страны станет, скорее всего, АдГ (Альтернатива для Германии). Кандидатом в канцлеры от АдГ является 45-летняя Алиса Вайдель.

Всего в выборах участвуют 29 политических партий.

В стране около 59,2 млн избирателей. Из них 24,9 млн (42%) – старше 60 лет. Около 2,3 млн избирателей (3,9%) – достигшие 18 лет молодые люди, впервые получившие право голоса на федеральных выборах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.