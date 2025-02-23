Фрідріх Мерц за крок від посади канцлера – Німеччина обирає новий Бундестаг

Блоку ХДС/ХСС на дострокових виборах прогнозують близько 30% голосів, за ними слідує АдН на чолі з Алісою Вайдель.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 23 лютого в Німеччині почалися дострокові парламентські вибори. Згідно з даними опитувань, серед партій, що беруть участь, чотири точно подолають п'ятивідсотковий бар'єр і пройдуть у новий склад Бундестагу. За християнських демократів (ХДС/ХСС) готові проголосувати 29-30% виборців, ультраправа Альтернатива для Німеччини (АдН) набирає 20-21%, соціал-демократи (СДПН) можуть розраховувати на 15-16%, а Зелені – на 13%. Абсолютної більшості немає у жодної з політичних сил — у такому разі канцлером, як правило, стає глава партії, яка набрала найбільшу кількість голосів і лідирує в урядовій коаліції.

Згідно з опитуваннями, найбільше шансів стати новим канцлером має Фрідріх Мерц. Він – голова Християнсько-демократичного союзу та є кандидатом у канцлери від блоку консерваторів ХДС/ХСС.

Шанси нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца зберегти посаду примарні — в кращому разі зможе увійти до коаліції на правах молодшого партнера.

За підсумками недільних виборів другою партією країни стане, швидше за все, АдН (Альтернатива для Німеччини). Кандидатом у канцлери від АдН є 45-річна Аліса Вайдель.

Загалом у виборах беруть участь 29 політичних партій.

У країні близько 59,2 млн виборців. З них 24,9 млн (42%) – старше 60 років. Близько 2,3 млн виборців (3,9%) – молоді люди, які досягли 18 років, вперше отримали право голосу на федеральних виборах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.