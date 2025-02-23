Скільки має становити добровільний страховий внесок, щоб до стажу дорахувався один місяць

Щоб непрацюючій особі був зараховано один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не менше 1 760 грн.

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Якщо людина офіційно не працевлаштована, проте має дохід і бажає сплачувати добровільні страхові внески, щоб заробити стаж і отримувати пенсію, вона може сплачувати їх добровільно, за власним бажанням. Чим більший розмір внесків, – тим більшим буде розмір пенсії, яка нараховуватиметься в майбутньому, повідомляють у Мінсоцполітики.

Але там звертають увагу, що для того, щоб непрацюючій особі був зараховано один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок, тобто – 1 760 грн.

Якщо ж людина сплатить вдвічі більший внесок, то пенсія нараховуватиметься з подвійної мінімальної зарплати.

Водночас у Мінсоцполітики вказують, що держава у будь-якому випадку надаватиме фінансову підтримку людині пенсійного віку – у вигляді пенсії, якщо людина має достатньо страхового стажу, або, виплачуючи державну соціальну допомогу, якщо особа досягла пенсійного віку, а страхового стажу для призначення пенсії недостатньо.

Раніше ми писали, що Верховний Суд пояснив, чи є призначення пенсії за віком на пільгових умовах підставою для звільнення особи з військової служби.

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