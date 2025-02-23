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Сколько должен составлять добровольный страховой взнос, чтобы в стаж дочислился один месяц

21:39, 23 февраля 2025
Чтобы неработающему лицу был зачислен один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не менее 1760 грн.
Сколько должен составлять добровольный страховой взнос, чтобы в стаж дочислился один месяц
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Если человек официально не трудоустроен, однако имеет доход и хочет платить добровольные страховые взносы, чтобы заработать стаж и получать пенсию, он может платить их добровольно, по собственному желанию. Чем больше размер взносов, тем больше будет размер пенсии, которая будет начисляться в будущем, сообщают в Минсоцполитики.

Но там обращают внимание, что для того, чтобы неработающему лицу был зачислен один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса, то есть – 1 760 грн.

Если же человек уплатит вдвое больший взнос, то пенсия будет начисляться по двойной минимальной зарплате.

В то же время в Минсоцполитики указывают, что государство в любом случае будет оказывать финансовую поддержку человеку пенсионного возраста – в виде пенсии, если у человека достаточно страхового стажа, или, выплачивая государственную социальную помощь, если лицо достигло пенсионного возраста, а страхового стажа для назначения пенсии недостаточно.

Ранее мы писали, что Верховный Суд объяснил, является ли назначение пенсии по возрасту на льготных условиях основанием для увольнения лица с военной службы.

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