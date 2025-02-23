В Україні скасували 281 рішення МСЕК щодо посадовців держорганів

Для перевірки сформований перелік з 2636 справ посадових осіб з понад 70 державних органів.

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В Україні скасували 281 рішення Медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності посадовцям державних органів. Як вказали у МОЗ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зазначається, що МОЗ разом із правоохоронцями перевіряють рішення МСЕК. Для перевірки сформований перелік з 2 636 справ посадових осіб з понад 70 державних органів.

Наразі фахівці вже опрацювали 1 359 справ посадових осіб: 281 прийняте раніше рішення МСЕК скасовано, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд.

«Перелік осіб, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується щойно надходять додаткові дані від правоохоронців. Перевірки тривають», – наголосив очільник МОЗ.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацювала цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

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