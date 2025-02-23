Ілон Маск вимагає звіти про роботу від федеральних службовців США, інакше – відставка

За словами Маска, відсутність відповіді буде розцінена як відставка.

Джерело фото: BLOOMBERG

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Голова Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск очікує від федеральних службовців США звіти про виконану роботу до вечора 24 лютого. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть звільнити. Про це він написав на своїй сторінці в X.

«Усі федеральні працівники незабаром отримають електронний лист із проханням описати, що вони зробили минулого тижня. Відсутність відповіді буде розцінена як відставка» — йдеться в дописі.

Раніше ми писали, що очільник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск офіційно працює при Президенті США Дональді Трампі як спеціальний державний службовець.

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