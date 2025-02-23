Зустріч РФ та США в Ер-Ріяді 25 лютого не запланована – що відомо

Хоча перед цим російська сторона стверджувала, що зустріч відбудеться у третій країні у найближчі два тижні.

Джерело фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

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Як раніше стало відомо, у медіа заявили, що президент США Дональд Трамп нібито анонсував зустріч з російськими дипломатами. В заяві, яку поширили у медіа, говорилося, що Трамп нібито сказав, що переговори відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого, через тиждень після того, як 18 лютого там же розпочалися переговори делегацій США та Росії.

Раніше у Державному департаменті США заявили, що зустріч з російською делегацією у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді – це первинний контакт, який допоможе визначити готовність Москви до переговорів.

Згодом у соцмережах поширили інформацію, що жодної зустрічі РФ та США 25 лютого в Ер-Ріяді не готується.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков перед цим 22 лютого заявляв, що високопоставлені чиновники з держдепартаменту США та російського МЗС проведуть нову зустріч наприкінці лютого або на початку березня, пише NV.

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