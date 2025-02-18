Практика судів
  1. У світі

У Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та Росії

09:48, 18 лютого 2025
У Ер-Ріяді розпочалися переговори делегацій США та РФ.
У Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та Росії
Джерело фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та Росії. Про це пише Reuters.

Раніше у Державному департаменті США заявили, що зустріч з російською делегацією у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді – це первинний контакт, який допоможе визначити готовність Москви до переговорів.

Речниця Держдепу Теммі Брюс, яку цитує Reuters, сказала, що ця зустріч стане продовженням телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Напередодні в Ер-Ріяд прилетіли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник президента в міжнародних справах Юрій Ушаков, у столиці Саудівської Аравії також перебуває голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Американську сторону представляють держсекретар США Марко Рубіо, радник президента з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець із Близького Сходу Стів Віткофф.

Раніше член делегації РФ заявив, що уже мав зустрічі з представниками команди президента США Дональда Трампа. Про це пише американська телерадіокомпанія CNN.

«Я думаю, що обіцянка така: давайте вести діалог, давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти», – цитують голову російського фонду прямих інвестицій у медіа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Притягнення до адмінвідповідальності можливе лише за наявності вини особи у вчиненні адмінправопорушення, яка підтверджена належними доказами – апеляційний суд скасував постанову ТЦК

ТЦК подав суду витяг із системи «Оберіг» стосовно позивача, де від руки написано «дані не оновлено».

Скільки Україна може отримати за створення нового спеціалізованого адмінсуду від європейських партнерів

За виконання низки кроків, серед яких створення нового спеціалізованого адмінсуду, Україна може отримати від європейських партнерів 2,35 млрд євро кредиту і 300 млн євро гранту, але якщо вимога не буде виконана, у партнерів можуть виникнути питання щодо витрачених коштів.

Суддями ВАКС зможуть стати лише двоє учасників конкурсу – рішення ВККС та ГРМЕ

Конкуренції під час фінальної частини конкурсу на 15 вакантних посад суддів першої інстанції ВАКС вже не було.

Макрон зателефонував Трампу перед початком неформального саміту європейських лідерів в Єлисейському палаці

17 лютого у Парижі в Єлисейському палаці почалася закрита зустріч європейських лідерів стосовно позиції і ролі Європи у плані Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Оновив дані у Резерв+, сформував військово-обліковий документ в електронній формі, але все одно отримав штраф — ШААС визнав постанову ТЦК протиправною

Чоловік сформував електронний військово-обліковий документу Резерв+ і прийшов до ТЦК за паперовим, але отримав штраф 17 тисяч – Шостий апеляційний адміністративний суд визнав постанову ТЦК протиправною.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області