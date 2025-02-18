У Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та Росії

У Ер-Ріяді розпочалися переговори делегацій США та РФ.

Джерело фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

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В Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та Росії. Про це пише Reuters.

Раніше у Державному департаменті США заявили, що зустріч з російською делегацією у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді – це первинний контакт, який допоможе визначити готовність Москви до переговорів.

Речниця Держдепу Теммі Брюс, яку цитує Reuters, сказала, що ця зустріч стане продовженням телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Напередодні в Ер-Ріяд прилетіли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник президента в міжнародних справах Юрій Ушаков, у столиці Саудівської Аравії також перебуває голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Американську сторону представляють держсекретар США Марко Рубіо, радник президента з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець із Близького Сходу Стів Віткофф.

Раніше член делегації РФ заявив, що уже мав зустрічі з представниками команди президента США Дональда Трампа. Про це пише американська телерадіокомпанія CNN.

«Я думаю, що обіцянка така: давайте вести діалог, давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти», – цитують голову російського фонду прямих інвестицій у медіа.

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