На Кіровоградщині через атаку БпЛА постраждала багатоповерхівка – у лікарні дитина

Рятувальники евакуювали мешканців 38 квартир.

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Внаслідок атаки ворожих безпілотників по Кропивницькому району виникла пожежа у житловій багатоповерхівці та травмовано трьох осіб. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Кіровоградській області.

Як вказується у заяві, у місті Долинська через ворожий БпЛА виникла пожежа у двох квартирах.

«У м. Долинська Кропивницького району внаслідок прильоту ворожого БпЛА виникла пожежа у двох квартирах дев’ятиповерхового житлового будинку», - зазначили у ДСНС.

Травмовано трьох осіб, 37-річну матір та п’ятирічну дитину ушпиталено.

Рятувальники евакуювали мешканців 38 квартир та приборкали займання.

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