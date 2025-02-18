На Кировоградщине из-за атаки БпЛА пострадала многоэтажка – в больнице ребенок

Спасатели эвакуировали жителей 38 квартир.

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В результате атаки вражеских беспилотников по Кропивницкому району возник пожар в жилой многоэтажке и травмированы три человека. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Кировоградской области.

Как указывается в заявлении, в городе Долинская из-за вражеского БпЛА возник пожар в двух квартирах.

«В г. Долинская Кропивницкого района в результате прилета вражеского БпЛА возник пожар в двух квартирах девятиэтажного жилого дома», - отметили в ГСЧС.

Травмированы три человека, 37-летнюю мать и пятилетнего ребенка госпитализировано.

Спасатели эвакуировали жителей 38 квартир и обуздали возгорание.

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