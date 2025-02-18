Кир Стармер готов отправить британских миротворцев в Украину, но есть «но»

В парламенте Великобритании сначала хотят вынести на голосование эту идею.

Источник фото: Dan Kitwood/Getty Images

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет отправить войска в Украину как послевоенные миротворческие силы, но законодатели страны требуют своего слова. Об этом идет речь в публикации Politico.

Представители парламента Британии считают, что парламент должен быть вовлечен в принятие любого решения о развертывании военного контингента в Украине.

Член лейбористской партии Клайв Льюис заявил Politico, что парламентские дебаты необходимы. По его словам, «во времена кризиса мы все хотим сильных лидеров. Но сила и мудрость – это не игра с нулевой суммой – настоящее лидерство требует обоих».

«Вовлечение парламента в принятие этого решения демонстрирует оба этих качества. Такой курс действий может поставить британские войска в опасность против ядерного государства без поддержки США. Это требует более глубоких и более широких дебатов. Нам нужна общественная поддержка для такого шага, и парламент имеет важное значение для этого», – добавил он.

Раньше Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что любая роль в содействии гарантиям безопасности Украины помогает обеспечить безопасность Европы и Британии.

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