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Кір Стармер готовий відправити британських миротворців в Україну, але є «але»

09:28, 18 лютого 2025
У парламенті Великої Британії спочатку хочуть винести на голосування цю ідею.
Кір Стармер готовий відправити британських миротворців в Україну, але є «але»
Джерело фото: Dan Kitwood/Getty Images
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Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер хоче відправити війська в Україну як післявоєнні миротворчі сили, але законодавці країни вимагають свого слова. Про це йдеться в публікації Politico.

Представники парламенту Британії вважають, що парламент повинен бути залучений до ухвалення будь-якого рішення про розгортання військового контингенту в Україні.

Член Лейбористської партії Клайв Льюїс заявив Politico, що парламентські дебати необхідні. За його словами, «у часи кризи ми всі хочемо сильних лідерів. Але сила та мудрість — це не гра з нульовою сумою — справжнє лідерство вимагає обох».

«Залучення парламенту до прийняття цього рішення демонструє обидві ці якості. Такий курс дій може поставити британські війська в небезпеку проти ядерної держави без підтримки США. Це вимагає глибших і ширших дебатів. Нам потрібна громадська підтримка для такого кроку, і парламент має важливе значення для забезпечення цього», – додав він.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що будь-яка роль у сприянні гарантіям безпеки України допомагає гарантувати безпеку Європи і Британії.

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Велика Британія

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