Європу посадили за «дитячий стіл» на переговорах про майбутнє України — голова Rheinmetall Армін Паппергер

Десятиліття недостатніх інвестицій в оборони призвели до того, що європейці були як діти, посаджені за окремий стіл, під час дискусій щодо майбутнього України.

Джерело фото: Getty Images

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Керівник найбільшого військового підрядника Німеччини Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Європейські країни залишилися за «дитячим столом» у переговорах про майбутнє України через десятиліття недостатніх інвестицій в оборону, пише Financial Times.

Армін Паппергер, який обіймає посаду виконавчого директора Rheinmetall, вважає, що Європа сама винна в такій ситуації.

«Якщо ви не інвестуєте, якщо ви не сильні, вони поводяться з вами, як з дітьми», — сказав він Financial Times. «Це було дуже зручно для європейців протягом останніх 30 років сказати: добре, витрачайте 1 відсоток [ВВП на оборону], це добре».

Наслідком такої позиції, сказав Паппергер, стало те, що європейці були як діти, посаджені за окремий стіл, під час дискусій щодо майбутнього України.

«Якщо батьки обідають, діти повинні сидіти за іншим столом», — сказав він. «США ведуть переговори з Росією, і жодного європейця немає за столом — стало дуже ясно, що європейці — це діти», — додав він у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Згідно з офіційними даними, між 2021 і 2024 роками загальні витрати країн ЄС на оборону зросли більш ніж на 30 відсотків до 326 мільярдів євро, що становить близько 1,9 відсотка ВВП блоку.

США хочуть, щоб члени НАТО збільшили витрати на оборону до 5 відсотків ВВП.

Нагадаємо, що голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен не стримав сліз під час заключної промови.

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