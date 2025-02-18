У Міноборони озвучили кількість звернень після запуску контракту 18-24 у Резерв+

З моменту запуску у застосунку Резерв+ понад 10 тисяч громадян звернулися для добровольчого річного контракту у ЗСУ для 18 - 24-річних.

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У мобільному застосунку Резерв+ зафіксовано понад 10 тисяч звернень щодо укладення добровільного річного контракту в Збройних Силах України для молоді віком 18-24 років.

Про це під час телемарафону заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

«Ми зазвичай не розкриваємо таку службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку Резерв+ зареєстровано понад 10 тисяч звернень», – зазначив він.

Представник Міноборони також додав, що подати заявку на підписання такого контракту можна не лише через Резерв+, а й через сайт 18-24.army.gov.ua або гарячу лінію Міністерства оборони.

Міноборони опублікувало перелік бонусів, які отримають чоловіки від 18 до 24 років за підписання контракту на військову службу.

Раніше «Судово-юридична газета» також писала, що право на мільйон згідно з ухвалою мають військовослужбовці, яких уже встигли закликати або прийняти на контракт у віці до 25 років.

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