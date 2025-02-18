Зеленський та Макрон мали розмову після екстреного саміту лідерів Європи

Сторони обговорили ситуацію у Європі та необхідність надійних гарантій безпеки для України.

Джерело фото: Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм колегою з Франції Емманюелем Макроном після зустрічі європейських лідерів 17 лютого в Парижі. На саміті ішлося про глобальну ситуацію, зокрема в Європі, а також про гарантії безпеки для України.

Як повідомили в Офісі Президента за результатами розмови, є спільне бачення того, що мають бути надійні та сильні гарантії безпеки.

«Будь-яке інше рішення, наприклад крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та передумовою нової російської війни проти України чи інших країн Європи», - вказали в ОП.

Водночас Емманюель Макрон поінформував про розмови з іншими лідерами і президенти домовилися бути в постійному контакті й координувати зусилля для наближення надійного й тривалого миру.

Раніше ми писали, що українська влада вважає, що європейські країни повинні оперативно визначити особу «рівня лідера», яка представлятиме Європу в потенційних переговорах про завершення російсько-української війни. Про це в інтерв'ю заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

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