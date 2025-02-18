Практика судів
  1. В Україні

Зеленський та Макрон мали розмову після екстреного саміту лідерів Європи

08:29, 18 лютого 2025
Сторони обговорили ситуацію у Європі та необхідність надійних гарантій безпеки для України.
Зеленський та Макрон мали розмову після екстреного саміту лідерів Європи
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм колегою з Франції Емманюелем Макроном після зустрічі європейських лідерів 17 лютого в Парижі. На саміті ішлося про глобальну ситуацію, зокрема в Європі, а також про гарантії безпеки для України.

Як повідомили в Офісі Президента за результатами розмови, є спільне бачення того, що мають бути надійні та сильні гарантії безпеки.

«Будь-яке інше рішення, наприклад крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та передумовою нової російської війни проти України чи інших країн Європи», - вказали в ОП.

Водночас Емманюель Макрон поінформував про розмови з іншими лідерами і президенти домовилися бути в постійному контакті й координувати зусилля для наближення надійного й тривалого миру.

Раніше ми писали, що українська влада вважає, що європейські країни повинні оперативно визначити особу «рівня лідера», яка представлятиме Європу в потенційних переговорах про завершення російсько-української війни. Про це в інтерв'ю заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна війна Франція Володимир Зеленський Емманюель Макрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Притягнення до адмінвідповідальності можливе лише за наявності вини особи у вчиненні адмінправопорушення, яка підтверджена належними доказами – апеляційний суд скасував постанову ТЦК

ТЦК подав суду витяг із системи «Оберіг» стосовно позивача, де від руки написано «дані не оновлено».

Скільки Україна може отримати за створення нового спеціалізованого адмінсуду від європейських партнерів

За виконання низки кроків, серед яких створення нового спеціалізованого адмінсуду, Україна може отримати від європейських партнерів 2,35 млрд євро кредиту і 300 млн євро гранту, але якщо вимога не буде виконана, у партнерів можуть виникнути питання щодо витрачених коштів.

Суддями ВАКС зможуть стати лише двоє учасників конкурсу – рішення ВККС та ГРМЕ

Конкуренції під час фінальної частини конкурсу на 15 вакантних посад суддів першої інстанції ВАКС вже не було.

Макрон зателефонував Трампу перед початком неформального саміту європейських лідерів в Єлисейському палаці

17 лютого у Парижі в Єлисейському палаці почалася закрита зустріч європейських лідерів стосовно позиції і ролі Європи у плані Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Оновив дані у Резерв+, сформував військово-обліковий документ в електронній формі, але все одно отримав штраф — ШААС визнав постанову ТЦК протиправною

Чоловік сформував електронний військово-обліковий документу Резерв+ і прийшов до ТЦК за паперовим, але отримав штраф 17 тисяч – Шостий апеляційний адміністративний суд визнав постанову ТЦК протиправною.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області