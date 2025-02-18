В Канаді під час посадки зазнав аварії пасажирський літак – відео

Літак після посадки перевернувся, чому це сталося – поки що не зрозуміло.

Джерело фото: REUTERS/Cole Burston

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В канадському місті Торонто 17 лютого під час посадки перекинувся пасажирський літак авіакомпанії Delta Airlines. Попередньо, йдеться про лайнер Bombardier CRJ 900, який прибув до міста з Міннеаполіса (США). Під час посадки лайнер перекинувся на злітно-посадковій смузі.

Як повідомляють CBS та Reuters, інцидент стався в аеропорту імені Лестера Пірсона, найбільшому аеропорту Канади. Усього на борту літака знаходилось близько 80 осіб. Про загиблих не повідомляється.

Постраждали щонайменше 18 пасажирів.

Причини надзвичайної ситуації наразі не відомі. Проте у Торонто впродовж тижня тривали сильні хуртовини.

Джерело фото: REUTERS/Cole Burston

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.