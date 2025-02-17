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На Львівщині двоє осіб напали на військовослужбовця ТЦК, завдавши йому ножових поранень

21:55, 17 лютого 2025
Невідомі напали на співробітника ТЦК під час супроводу мобілізованих.
На Львівщині двоє осіб напали на військовослужбовця ТЦК, завдавши йому ножових поранень
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У місті Жовква Львівської області двоє невідомих осіб напали на військовослужбовця Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, завдавши йому різаних ран невідомим гострим предметом.

Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, інцидент стався 17 лютого 2025 року близько 11:45 на вулиці Львівська, коли військовий супроводжував двох мобілізованих осіб до КНП «Жовківська лікарня» для проходження військово-лікарської комісії.

Ймовірною причиною нападу є спроба створити умови для втечі одного з військовозобов'язаних, який мав пройти медичну комісію. Після нападу громадянин втік і наразі перебуває у розшуку.

«Цей злочин – не лише прояв боягузтва, а й відверта зневага до тих, хто щодня ризикує життям заради країни. Тисячі українців на передовій без вагань виконують свій обов’язок. Водночас у тилу знаходяться ті, хто обирає шлях ганебної втечі, не гребуючи навіть нападом на військових. Страх смерті – природний. Але удар у спину тим, хто захищає твою землю, – це не страх, це підлість. Напад на військовослужбовця – це не просто злочин. Це зрада», – зазначили у Львівському обласному ТЦК та СП.

За фактом нападу вже відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

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Львів військові напад ТЦК мобілізація

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