Тривалий мир в Україні – гарантія безпеки Європи, – прем'єр-міністр Британії Стармер

За словами Стармера, майбутнє України — екзистенційне питання для Європи.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що майбутнє України є екзистенційним питанням для Європи в цілому. Про це пише The Guardian.

«На кону не лише майбутнє України, але й екзистенційне питання Європи», – сказав Стармер.

Він наголосив на необхідності тривалого миру в Україні, який гарантуватиме її суверенітет і стримуватиме подальшу агресію з боку Росії.

«Тільки тривалий мир в Україні, який гарантуватиме її суверенітет, утримає Путіна від подальшої агресії», – сказав він.

Стармер також зазначив важливість тісної співпраці між ЄС і США щодо наступних кроків у підтримці України. За його словами, «європейцям доведеться активізуватись як щодо витрат, так і можливостей, які ми надаємо Україні».

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